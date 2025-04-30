Как изменится стоимость оплаты коммунальных услуг в мае для одесситов - тарифы

Платежка с деньгами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость коммунальных услуг в мае 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем, для одесситов не изменилась. Однако некоторые категории граждан лишились льготного тарифа на свет и будут платить столько же, сколько другие абоненты.

Журналисты Новини.LIVE узнавали сколько одесситы будут платить за коммуналку с 1 мая.

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Тариф на электроэнергию в мае

За электроэнергию в мае 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 гривен за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Таким образом, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 гривен за кВт-час. Тариф на свет для бизнеса будет стоить 686,23 грн. за киловатт-час, а для предприятий "зеленой металлургии — 359,55 грн. за киловатт-час.

Напомним, еще в январе текущего года Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые используют электроотопление. Однако в связи с завершением отопительного сезона эта категория граждан будет также платить за свет 4,32 гривен за киловатт-час.

Стоимость воды

Стоимость воды для населения в мае в Одессе также не изменится и останется на том же уровне:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в мае останется на том же уровне, что и в апреле.

На централизованное водоснабжение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах Одессы, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки немного выше и стартуют сразу от 5 гривен за квадратный метр:

Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м.

Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв.м.

Суворовский — 5 грн за кв.м.

Ренессанс — 5.50 грн за кв.м.

Евроформат — 6.20 грн за кв.м.

Сервис Плюс — 6.50 грн за кв.м.

Наш Дом — 5.70 грн за кв.м.

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

В мае 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. Однако сумма в платежках будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют разные компании:

Приморский район — компания "ТВ-Серрус";

Киевский район — компания "Клиар-Сити";

Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Цены на газ

Цена на газ для населения остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который замораживает тарифы для населения. Также не изменится и плата за доставку газа — компания "Одессагаз" продолжает взимать 1,308 грн за каждый кубометр.

Что же касается бизнеса, то для него ситуация другая. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в прошлом году. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют: раньше большинство доходов Оператора ГТС поступало от транзита российского газа, но сейчас эта статья дохода почти полностью исчезла.

Цены на мобильную связь

Киевстар предлагает скидки для новых абонентов, если они приобретут смартфон с 4G. Тариф "LOVE UA Свет" можно получить за 240 грн вместо 300 грн, а "LOVE UA Сила" — за 175 грн вместо 350 грн. Акция действует шесть месяцев. Бизнес-клиенты получат скидки на тарифы "Бизнес UA".

Vodafone повышает цены на тарифные планы для бизнес-клиентов на 45-80 грн, но увеличивается и количество минут и гигабайтов в пакетах. Например, тариф Business Pro будет стоить 270 грн вместо 225 грн, а Business Unlim — 360 грн вместо 300 грн.

Lifecell поднимает цены на тарифные планы "Смарт Семья" на 75-100 грн. Например, Смарт Семья S теперь будет стоить 450 грн вместо 375 грн. Но есть возможность сэкономить 10-15% при оплате за 6 или 12 месяцев вперед. Также для пользователей lifecell, которые перенесут номер в эту сеть, останутся неизменными тарифы "Свободный Лайф" и "Мощный" до конца 2025 года.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт

Трамвай и троллейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.

Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Проездные билеты

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Напомним, недавно мы писали о том, когда Николаев получит питьевую воду. А также о том, почему сегодня не было света у одесситов.