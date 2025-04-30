Тысячи одесситов остались без света - когда ДТЭК восстановит электричество

Одесситам отключат сегодня свет — кого коснется
Сегодня, 30 апреля, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 20:00, однако время может измениться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Ак.Заболотного, 1,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/гар-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 1-24,
- Бахмутская, 167,
- Котлеевская, 10, 11,11а 12, 20,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайковая, 1-71,
- Наклона, 17/1,
- О. Кошица, 1-69,
- Южная дорога, 2-62,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Мариупольская, 20-68б,
- Шептицкого, 1, 3, 5,
- Штилевая, 2-118,
- Николаевская дорога, 65,
- дор. Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 105-111.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Героев Крут, 33, 45а,
- Ивана и Юрия Лип, 22, 26.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Бассейная, 4,
- Б. Хмельницкого, 23-66,
- В. Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2-21,
- Комитетская, 14а-14в,
- Максима Чайки, 12/4-37а,
- Мельничная, 35-51,
- Мечникова, 63,
- Новикова, 2/а/63, 2а/корп.33,2а/корп.41,
- Прохоровская, 51-61,
- Родоканаки, 17,
- Сегедская, 16,
- Ударников, 12-35б,
- дор. Фонтанская, 9Б, 31,
- Ивановский переезд, 10,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23,
- переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
- переулок 2-й Бассейный, 2-18,
- переулок 2-й Водопроводный, 2, 4,
- переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок Картамышевский, 9.
Работы до 19:00-20:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости УБПТ для одесситов.
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