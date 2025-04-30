Тысячи одесситов остались без света - когда ДТЭК восстановит электричество

Ремонт на сетях. Фото иллюстартивное: ДТЭК

Сегодня, 30 апреля, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 20:00, однако время может измениться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Ак.Заболотного, 1,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/гар-17, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 1-24,

Бахмутская, 167,

Котлеевская, 10, 11,11а 12, 20,

Малая Садовая, 1-22,

Чайковая, 1-71,

Наклона, 17/1,

О. Кошица, 1-69,

Южная дорога, 2-62,

Наклонная, 1-59в, 174,

Мариупольская, 20-68б,

Шептицкого, 1, 3, 5,

Штилевая, 2-118,

Николаевская дорога, 65,

дор. Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

просп. Князя Владимира Великого, 52, 105-111.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Героев Крут, 33, 45а,

Ивана и Юрия Лип, 22, 26.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Бассейная, 4,

Б. Хмельницкого, 23-66,

В. Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,

Водопроводная, 1-11,

Запорожская, 2-21,

Комитетская, 14а-14в,

Максима Чайки, 12/4-37а,

Мельничная, 35-51,

Мечникова, 63,

Новикова, 2/а/63, 2а/корп.33,2а/корп.41,

Прохоровская, 51-61,

Родоканаки, 17,

Сегедская, 16,

Ударников, 12-35б,

дор. Фонтанская, 9Б, 31,

Ивановский переезд, 10,

переулок 1-й Бассейный, 10-23,

переулок 1-й Водопроводный, 4-13,

переулок 2-й Бассейный, 2-18,

переулок 2-й Водопроводный, 2, 4,

переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,

переулок Ватманский, 1-6,

переулок Картамышевский, 9.

Работы до 19:00-20:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости УБПТ для одесситов.