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Одесситам отключат сегодня свет — кого коснется

30 апреля 2025 10:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов остались без света - когда ДТЭК восстановит электричество
Ремонт на сетях. Фото иллюстартивное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 30 апреля, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 20:00, однако время может измениться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Ак.Заболотного, 1,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/гар-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 1-24,
  • Бахмутская, 167,
  • Котлеевская, 10, 11,11а 12, 20,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайковая, 1-71,
  • Наклона, 17/1,
  • О. Кошица, 1-69,
  • Южная дорога, 2-62,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Шептицкого, 1, 3, 5,
  • Штилевая, 2-118,
  • Николаевская дорога, 65,
  • дор. Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 105-111.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Героев Крут, 33, 45а,
  • Ивана и Юрия Лип, 22, 26.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Бассейная, 4,
  • Б. Хмельницкого, 23-66,
  • В. Стуса, 2а, 2в, 3в, 4, 6,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2-21,
  • Комитетская, 14а-14в,
  • Максима Чайки, 12/4-37а,
  • Мельничная, 35-51,
  • Мечникова, 63,
  • Новикова, 2/а/63, 2а/корп.33,2а/корп.41,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Родоканаки, 17,
  • Сегедская, 16,
  • Ударников, 12-35б,
  • дор. Фонтанская, 9Б, 31,
  • Ивановский переезд, 10,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
  • переулок 2-й Бассейный, 2-18,
  • переулок 2-й Водопроводный, 2, 4,
  • переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
  • переулок Ватманский, 1-6,
  • переулок Картамышевский, 9.

Работы до 19:00-20:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости УБПТ для одесситов.

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