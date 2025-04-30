Тисячі одеситів залишились без світла - коли ДТЕК відновить електрику

Одеситам відключать сьогодні світло — кого торкнеться
Сьогодні, 30 квітня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Ак.Заболотного, 1,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/гар-17, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 1-24,
- Бахмутська, 167,
- Котлєєвська, 10, 11,11а 12, 20,
- Мала Садова, 1-22,
- Чайкова, 1-71,
- Наклона, 17/1,
- О. Кошиця, 1-69,
- Південна дорога, 2-62,
- Похила, 1-59в, 174,
- Маріупольська, 20-68б,
- Шептицького, 1, 3, 5,
- Штильова, 2-118,
- дор.Миколаївська, 65,
- дор. Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- просп. Князя Володимира Великого, 52, 105-111.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Героїв Крут, 33, 45а,
- Івана та Юрія Лип, 22, 26.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Басейна, 4,
- Б. Хмельницького, 23-66,
- В. Стуса, 2а, 2в,3в, 4, 6,
- Водопровідна, 1-11,
- Запорізька, 2-21,
- Комітетська, 14а-14в,
- Максима Чайки, 12/4-37а,
- Мельницька, 35-51,
- Мечникова, 63,
- Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33,2а/корп.41,
- Прохоровська, 51-61,
- Родоканакі, 17,
- Сегедська, 16,
- Ударників, 12-35б,
- дор. Фонтанська, 9Б, 31,
- Іванівський переїзд, 10,
- пров. 1-й Басейний, 10-23,
- пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
- пров. 2-й Басейний, 2-18,
- пров. 2-й Водопровідний, 2, 4,
- пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,
- пров. Ватманський, 1-6,
- пров. Картамишевський, 9.
Роботи до 19:00-20:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.
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