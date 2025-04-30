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Одеситам відключать сьогодні світло — кого торкнеться

30 квітня 2025 10:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тисячі одеситів залишились без світла - коли ДТЕК відновить електрику
Ремонт на мережах. Фото ілюстартивне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 30 квітня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Ак.Заболотного, 1,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/гар-17, 164,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 1-24,
  • Бахмутська, 167,
  • Котлєєвська, 10, 11,11а 12, 20,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Чайкова, 1-71,
  • Наклона, 17/1,
  • О. Кошиця, 1-69,
  • Південна дорога, 2-62,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Маріупольська, 20-68б,
  • Шептицького, 1, 3, 5,
  • Штильова, 2-118,
  • дор.Миколаївська, 65,
  • дор. Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52, 105-111. 

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Героїв Крут, 33, 45а,
  • Івана та Юрія Лип, 22, 26. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Басейна, 4,
  • Б. Хмельницького, 23-66,
  • В. Стуса, 2а,  2в,3в,  4, 6,
  • Водопровідна, 1-11,
  • Запорізька, 2-21,
  • Комітетська, 14а-14в,
  • Максима Чайки, 12/4-37а,
  • Мельницька, 35-51,
  • Мечникова, 63,
  • Новікова, 2/а/63,  2а/корп.33,2а/корп.41,
  • Прохоровська, 51-61,
  • Родоканакі, 17,
  • Сегедська, 16,
  • Ударників, 12-35б,
  • дор. Фонтанська, 9Б, 31,
  • Іванівський переїзд, 10,
  • пров. 1-й Басейний, 10-23,
  • пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
  • пров. 2-й Басейний, 2-18,
  • пров. 2-й Водопровідний, 2, 4,
  • пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,
  • пров. Ватманський, 1-6,
  • пров. Картамишевський, 9. 

Роботи до 19:00-20:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.

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