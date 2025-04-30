Тисячі одеситів залишились без світла - коли ДТЕК відновить електрику

Ремонт на мережах. Фото ілюстартивне: ДТЕК

Сьогодні, 30 квітня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Ак.Заболотного, 1,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/гар-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 1-24,

Бахмутська, 167,

Котлєєвська, 10, 11,11а 12, 20,

Мала Садова, 1-22,

Чайкова, 1-71,

Наклона, 17/1,

О. Кошиця, 1-69,

Південна дорога, 2-62,

Похила, 1-59в, 174,

Маріупольська, 20-68б,

Шептицького, 1, 3, 5,

Штильова, 2-118,

дор.Миколаївська, 65,

дор. Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

просп. Князя Володимира Великого, 52, 105-111.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Героїв Крут, 33, 45а,

Івана та Юрія Лип, 22, 26.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Басейна, 4,

Б. Хмельницького, 23-66,

В. Стуса, 2а, 2в,3в, 4, 6,

Водопровідна, 1-11,

Запорізька, 2-21,

Комітетська, 14а-14в,

Максима Чайки, 12/4-37а,

Мельницька, 35-51,

Мечникова, 63,

Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33,2а/корп.41,

Прохоровська, 51-61,

Родоканакі, 17,

Сегедська, 16,

Ударників, 12-35б,

дор. Фонтанська, 9Б, 31,

Іванівський переїзд, 10,

пров. 1-й Басейний, 10-23,

пров. 1-й Водопровідний, 4-13,

пров. 2-й Басейний, 2-18,

пров. 2-й Водопровідний, 2, 4,

пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,

пров. Ватманський, 1-6,

пров. Картамишевський, 9.

Роботи до 19:00-20:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.