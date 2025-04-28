Війна в Україні скоро може закінчитися — що про це думають в Одесі, опитування

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Цими вихідними представники США зробили гучну заяву: мовляв, найближчий тиждень стане ключовим у війні в Україні. Такі повідомлення завжди викликають підвищену увагу в суспільстві — адже кожен українець прагне почути добрі новини про кінець бойових дій. Проте реальність часто виявляється складнішою за офіційні прогнози.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, чи вірять вони в подібні заяви та як оцінюють ситуацію насправді.

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Значна частина людей ставиться до гучних повідомлень зі стриманістю. Особливо тоді, коли обіцянки змін звучать регулярно, але без відчутних наслідків для фронту чи мирного життя. Серед опитаних панує відчуття розчарування: занадто часто надії не виправдовувалися.

"Насправді, я думаю, що все це просто пусті слова, бо США щотижня, щомісяця роблять якісь заяви, і потім вони не звершуються, тому нічого не думаю", — каже Дана.

Одеситка Дана про заяви США. Фото: Новини.LIVE

Кожне нове оголошення про "вирішальні дні" без конкретних результатів лише поглиблює скепсис. Багатьом здається, що заяви більше спрямовані на внутрішню політику самих західних країн, ніж на реальну підтримку змін на полі бою. Саме тому багато українців обирають чекати не слів, а конкретних дій. Подібну думку висловила й Катерина, яка давно перестала сліпо довіряти заголовкам у новинах.

"Останній раз я читала новини десь приблизно місяць тому, і були дуже схожі новини, тому я не думаю, що це правдиво", — розповідає Катерина.

Місцева жителька Катерина про новини. Фото: Новини.LIVE

Майбутнє війни

Серед опитаних звучали й думки про те, хто насправді ухвалює рішення щодо війни. Частина людей вважає, що доля бойових дій визначається не на Заході, а в самій Росії. Це реалістичний погляд, який визнає глибину протистояння і роль агресора у затягуванні конфлікту.

"Питання війни, мабуть, мали вирішувати в Москві, а не у Вашингтоні", — зазначає Надія Олександрівна.

Одеситка Надія Олександрівна про питання війни. Фото: Новини.LIVE

Відчуття невизначеності залишається однією з головних емоцій серед опитаних. Люди відверто зізнаються, що не можуть прогнозувати розвиток подій навіть на кілька тижнів уперед. Війна постійно змінює свої обриси: нові фронти, нові загрози, нові ризики.

"Невідомо, що буде далі, це знак питання надовго", — каже Алла.

Місцева жителька Алла про невідомість у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Війна затягнеться

Найпесимістичніші оцінки пов'язані з припущенням, що війна триватиме набагато довше, ніж очікують західні політики. Чимало українців вже психологічно налаштувалися на довготривалий спротив. Вони розуміють: навіть за сприятливого розвитку подій остаточне завершення конфлікту потребуватиме років, а не місяців. Тому будь-які заяви про "вирішальний тиждень" сприймаються з великою обережністю.

"Я вважаю, що ця інформація не є правильною, бо цей процес затягнеться дуже надовго", — вважає Дар'я.

Одеситка Дар'я про затягнення війни. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох українців війна стала щоденною реальністю. Попри все, люди зберігають віру в перемогу, але вже без ілюзій щодо термінів. Такий прагматизм є ознакою дорослого й зрілого суспільства, яке здатне вистояти у найдовших і найважчих випробуваннях.

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