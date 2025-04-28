Война в Украине скоро может закончиться — что об этом думают в Одессе, опрос

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В эти выходные представители США сделали громкое заявление: мол, ближайшая неделя станет ключевой в войне в Украине. Такие сообщения всегда вызывают повышенное внимание в обществе — ведь каждый украинец стремится услышать хорошие новости о конце боевых действий. Однако реальность часто оказывается сложнее официальных прогнозов.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, у одесситов, верят ли они в подобные заявления и как оценивают ситуацию на самом деле.

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Заявления США

Значительная часть людей относится к громким сообщениям со сдержанностью. Особенно тогда, когда обещания изменений звучат регулярно, но без ощутимых последствий для фронта или для мирной жизни. Среди опрошенных царит чувство разочарования: слишком часто надежды не оправдывались.

"На самом деле, я думаю, что все это просто пустые слова, потому что США каждую неделю, каждый месяц делают какие-то заявления, и потом они не сбываются, поэтому ничего не думаю", — говорит Дана.

Одесситка Дана о заявлениях США. Фото: Новини.LIVE

Каждое новое объявление о "решающих днях" без конкретных результатов только углубляет скепсис. Многим кажется, что заявления больше направлены на внутреннюю политику самих западных стран, чем на реальную поддержку изменений на поле боя. Именно поэтому многие украинцы предпочитают ждать не слов, а конкретных действий. Подобное мнение высказала и Екатерина, которая давно перестала слепо доверять заголовкам в новостях.

"Последний раз я читала новости где-то примерно месяц назад, и были очень похожие новости, поэтому я не думаю, что это правдиво", — рассказывает Екатерина.

Местная жительница Екатерина, о новостях. Фото: Новини.LIVE

Будущее войны

Среди опрошенных звучали и мнения о том, кто на самом деле принимает решение о войне. Часть людей считает, что судьба боевых действий определяется не на Западе, а в самой России. Это реалистичный взгляд, который признает глубину противостояния и роль агрессора в затягивании конфликта.

"Вопрос войны, видимо, должны были решать в Москве, а не в Вашингтоне", — отмечает Надежда Александровна.

Одесситка Надежда Александровна, о вопросах войны. Фото: Новини.LIVE

Ощущение неопределенности остается одной из главных эмоций среди опрошенных. Люди откровенно признаются, что не могут прогнозировать развитие событий даже на несколько недель вперед. Война постоянно меняет свои очертания: новые фронты, новые угрозы, новые риски.

"Не известно, что будет дальше, это знак вопроса на долго", — говорит Алла.

Местная жительница Алла о неизвестности в будущем. Фото: Новини.LIVE

Война затянется

Самые пессимистичные оценки связаны с предположением, что война продлится гораздо дольше, чем ожидают западные политики. Многие украинцы уже психологически настроились на длительное сопротивление. Они понимают: даже при благоприятном развитии событий окончательное завершение конфликта потребует лет, а не месяцев. Поэтому любые заявления о "решающей неделе" воспринимаются с большой осторожностью.

"Я считаю, что эта информация не является правильной, потому что этот процесс затянется очень надолго", — считает Дарья.

Одесситка Дарья о затягивании войны. Фото: Новини.LIVE

Для многих украинцев, война стала ежедневной реальностью. Несмотря на все, люди сохраняют веру в победу, но уже без иллюзий относительно сроков. Такой прагматизм является признаком взрослого и зрелого общества, которое способно выстоять в самых длинных и тяжелых испытаниях.

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