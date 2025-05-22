Переговоры между Украиной и Россией помогли уменьшить количество обстрелов портов Одесской области - представитель ВМС Плетенчук

Обстрелов портов на Одесчине стало меньше — чего ожидать
С начала ведения переговоров между Украиной и РФ был зафиксирован только один обстрел портовой инфраструктуры Одесской области. Это связано с требованием, которое выдвинула наша страна.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Обстрелы Одесской области
Основным требованием Украины на переговорах было прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Одесской области. Однако одна баллистическая атака все же произошла 13 мая, но, к счастью, обошлось без жертв среди персонала.
"Чудом обошлось без погибших. Потому что порты работают и там есть персонал. Это требование озвучивали Владимир Зеленский и Военно-морские силы. Это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры баллистическими ракетами и другими видами вооружений", — говорит спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук также добавил, что единственным гарантом безопасности в море остаются ВМС ВСУ.
Напомним, недавно мы писали об обстреле Одесской области 13 мая. А также о том, почему РФ опасается выводить свой флот в Черное море.
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