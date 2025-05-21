У Нацпарку "Тузлівські лимани" новий директор

У Національному парку на Одещині новий директор — хто ним став
Сергія Кубишко звільнили з посади директора "Нижньодністровського Національного парку" на Одещині. Відтепер керівником керівником цієї установи став Володимир Самсуєв.
Про це повідомила в.о. директора Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк.
Новий директор
Наказ про звільнення Сергія Кубишко та призначення на посаду директора "Нижньодністровського Нацпарку" підписала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Новий очільник вже сьогодні має вступити у свої повноваження. Однак таке рішення уряду викликало хвилю критики з боку колег. Зокрема, в.о керівника "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк на своїй сторінці в мережі Фейсбук розкритикувала таке різке призначення.
У своїй сторінці в соцмережі вона розкритикувала рішення щодо призначення Володимира Самсуєва. За її словами, Сергія Кубишко не повідомили завчасно про те, що він має скласти свої повноваження. Крім того, через це в працівників установи можуть виникнути складнощі із отриманням заробіних плат, відпусток та лікарняних.
"Ось як у них (міністерських) це все виходить на папері легко й просто — переписав прізвища і все. Навіть не повідомили людину. Просто повелись як з "відпрацьованим ресурсом". А яким чином працівники установи отримають за травень свої скромні заробітні плати, а хто й відпускні чи лікарняні? Для багатьох працівників це єдине джерело існування", — пише Ірина Вихристюк.
Ірина Вихристюк також додала, що Сергій Кубишко є кваліфікованим фахівцем і під час його каденції у "Нижньодністровському парку" відбулося покращення матеріально-технічного забезпечення.
Нижньодністровський Нацпарк
Нижньодністровський національний природний парк — природоохоронна територія в Україні, в пониззі річки Дністер. Розташований у межах Білгород-Дністровського та Одеського районів нашого регіону. Його було засновано 13 листопада 2008 року у відповідності до Указу Президента України № 1033. Цей нацпарк входить у десятку найкращих заповідних зон країни.
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