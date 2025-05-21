У Нацпарку "Тузлівські лимани" новий директор

Нижньодністровський нацпарк. Фото: Природно-заповідний фонд України

Сергія Кубишко звільнили з посади директора "Нижньодністровського Національного парку" на Одещині. Відтепер керівником керівником цієї установи став Володимир Самсуєв.

Про це повідомила в.о. директора Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк.

Реклама

Читайте також:

Новий директор

Наказ про звільнення Сергія Кубишко та призначення на посаду директора "Нижньодністровського Нацпарку" підписала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Новий очільник вже сьогодні має вступити у свої повноваження. Однак таке рішення уряду викликало хвилю критики з боку колег. Зокрема, в.о керівника "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк на своїй сторінці в мережі Фейсбук розкритикувала таке різке призначення.

У своїй сторінці в соцмережі вона розкритикувала рішення щодо призначення Володимира Самсуєва. За її словами, Сергія Кубишко не повідомили завчасно про те, що він має скласти свої повноваження. Крім того, через це в працівників установи можуть виникнути складнощі із отриманням заробіних плат, відпусток та лікарняних.

"Ось як у них (міністерських) це все виходить на папері легко й просто — переписав прізвища і все. Навіть не повідомили людину. Просто повелись як з "відпрацьованим ресурсом". А яким чином працівники установи отримають за травень свої скромні заробітні плати, а хто й відпускні чи лікарняні? Для багатьох працівників це єдине джерело існування", — пише Ірина Вихристюк.

Ірина Вихристюк також додала, що Сергій Кубишко є кваліфікованим фахівцем і під час його каденції у "Нижньодністровському парку" відбулося покращення матеріально-технічного забезпечення.

Пост Ірини Вихристюк. Фото: скриншот

Наказ Світлана Гринчук. Фото: Ірина Вихристюк

Нижньодністровський Нацпарк

Нижньодністровський національний природний парк — природоохоронна територія в Україні, в пониззі річки Дністер. Розташований у межах Білгород-Дністровського та Одеського районів нашого регіону. Його було засновано 13 листопада 2008 року у відповідності до Указу Президента України № 1033. Цей нацпарк входить у десятку найкращих заповідних зон країни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призначення очільника мобілізаційного департаменту. А також про нового керівника Муніципальної варти.