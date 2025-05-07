Труханов назначил Андрея Герасименко на должность директора нового департамента горсовета - кто он

Новый глава мобилизационного департамента Одессы — кто он
В Одессе назначили директора Департамента по вопросам мобилизационной подготовки, ведения воинского учета и оборонной работы. Первым руководителем новообразованного подразделения мэрии станет чиновник Андрей Герасименко.
Об этом сообщил Одесский горсовет.
Глава нового департамента
Городской голова Геннадий Труханов назначил на эту должность руководителя мобилизационного департамента Андрея Герасименко. Напомним, о создании нового структурного подразделения мэрии депутаты проголосовали на сессии 16 апреля — 46 избранников поддержали решение. Он будет отвечать за координацию действий по поддержке обороноспособности города, составление списков военнообязанных и их оповещение.
Что известно об Андрее Герасименко
В 2019 году Андрея Герасименко назначили на должность начальника отдела по вопросам оборонной и мобилизационной работы одесского горсовета. На этом посту он сменил ветерана АТО полковника Александра Штепу. За 2024 год чиновник задекларировал жилой дом площадью 80 кв. метров и земельный участок 1000 кв. метров в Одесской области. Перемещается Герасименко на авто SUBARU FORESTER 2013 года стоимостью 250 тыс. грн. Зарплаты в прошлом году чиновник получил 672 000 гривен и еще 474 000 в качестве пенсии.
Напомним, недавно мы писали о том, что руководитель одесского ТЦК теперь заместитель Кипера. А также о том, кто возглавил муниципальную варту.
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