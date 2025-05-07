Труханов назначил Андрея Герасименко на должность директора нового департамента горсовета - кто он

Андрей Герасименко. Фото: горсовет

В Одессе назначили директора Департамента по вопросам мобилизационной подготовки, ведения воинского учета и оборонной работы. Первым руководителем новообразованного подразделения мэрии станет чиновник Андрей Герасименко.

Об этом сообщил Одесский горсовет.

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Глава нового департамента

Городской голова Геннадий Труханов назначил на эту должность руководителя мобилизационного департамента Андрея Герасименко. Напомним, о создании нового структурного подразделения мэрии депутаты проголосовали на сессии 16 апреля — 46 избранников поддержали решение. Он будет отвечать за координацию действий по поддержке обороноспособности города, составление списков военнообязанных и их оповещение.

Что известно об Андрее Герасименко

В 2019 году Андрея Герасименко назначили на должность начальника отдела по вопросам оборонной и мобилизационной работы одесского горсовета. На этом посту он сменил ветерана АТО полковника Александра Штепу. За 2024 год чиновник задекларировал жилой дом площадью 80 кв. метров и земельный участок 1000 кв. метров в Одесской области. Перемещается Герасименко на авто SUBARU FORESTER 2013 года стоимостью 250 тыс. грн. Зарплаты в прошлом году чиновник получил 672 000 гривен и еще 474 000 в качестве пенсии.

Напомним, недавно мы писали о том, что руководитель одесского ТЦК теперь заместитель Кипера. А также о том, кто возглавил муниципальную варту.