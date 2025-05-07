Труханов призначив Андрія Герасименко на посаду директора нового департаменту міськради — хто він

Андрій Герасименко. Фото: міськрада

В Одесі призначили директора Департаменту з питань мобілізаційної підготовки, ведення військового обліку та оборонної роботи. Першим очільником новоутвореного підрозділу мерії стане посадовець Андрій Герасименко.

Про це повідомила Одеська міськрада.

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Очільник нового департаменту

Міський голова Геннадій Труханов призначив на цю посаду очільника мобілізаційного департаменту Андрія Герасименка. Нагадаємо, про створення нового структурного підрозділу мерії депутати проголосовали на сесії 16 квітня — 46 обранців підтримали рішення. Він відповідатиме за координацію дій щодо підтримки обороноздатності міста, складання списків військовозобов'язаних та їх оповіщення.

Що відомо про Андрія Герасименка

У 2019 році Андрія Герасименко призначили на посаду начальника відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи Одеської міськради. На цьому посту він змінив ветерана АТО полковника Олександра Штепу. За 2024 рік чиновник задекларував житловий будинок площею 80 кв. метрів та земельну ділянку 1000 кв. метрів на Одещині. Переміщеється Герасименко на авто SUBARU FORESTER 2013 року вартістю 250 тис. грн. Зарплати торік посадовець отримав 672 000 гривень і ще 474 000 як пенсії.

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