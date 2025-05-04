Надія Новікова — нова головна архітекторка Одеси

Будівля Одеської міської ради. Фото: ОМР

В Одесі офіційно призначено нову виконавицю обов’язків директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин. Нею стала Надія Новікова — чиновниця, яка вже тимчасово очолювала департамент після гучного затримання її попередника.

Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Одеської міської ради.

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Відомо, що посаду головного архітектора Одеси Надія Новікова займає з 28 квітня. Саме це указано в розпорядженні мера.

"Покласти виконання обов’язків директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин Одеської міської ради — головного архітектора міста на Новікову Надію Олександрівну, заступника директора зазначеного департаменту, з 28 квітня 2025 року", — йдеться у розпорядженні.

Тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин Надія Новікова. Фото: facebook

Зазначимо, Надія Новікова раніше очолювала департамент земельних ресурсів, а в березні була переведена на керівництво архітектурним підрозділом. Її попередник — Марат Касімов — був затриманий за підозрою у хабарництві, і саме тоді вона тимчасово почала виконувати його обов’язки.

До роботи в архітектурі Надія Новікова тривалий час працювала в системі земельних ресурсів, зокрема — на посаді заступника директора, а з грудня 2024 року — як директорка. Її попередником був нинішній перший заступник міського голови Олександр Філатов.

Чому відсторонили Марата Касімова

Причиною такого рішення стало виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду. Відомо, що на початку березня правоохоронці затримали Марата Касімова під час отримання хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США. За попередніми даними, кошти призначалися за погодження містобудівної документації.

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