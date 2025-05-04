Надежда Новикова - новый главный архитектор Одессы

В Одессе назначили временного главного архитектора города — кого
В Одессе официально назначен новый исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Им стала Надежда Новикова — чиновница, которая уже временно возглавляла департамент после громкого задержания ее предшественника.
Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба Одесского городского совета.
Новый архитектор Одессы: что известно
Известно, что должность главного архитектора Одессы Надежда Новикова занимает с 28 апреля. Именно это указано в распоряжении мэра.
"Возложить исполнение обязанностей директора Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений Одесского городского совета — главного архитектора города на Новикову Надежду Александровну, заместителя директора указанного департамента, с 28 апреля 2025 года", — говорится в распоряжении.
Отметим, Надежда Новикова ранее возглавляла департамент земельных ресурсов, а в марте была переведена на руководство архитектурным подразделением. Ее предшественник — Марат Касимов — был задержан по подозрению во взяточничестве, и именно тогда она временно начала исполнять его обязанности.
До работы в архитектуре Надежда Новикова долгое время работала в системе земельных ресурсов, в частности — в должности заместителя директора, а с декабря 2024 года — как директор. Ее предшественником был нынешний первый заместитель городского головы Александр Филатов.
Почему отстранили Марата Касимова
Причиной такого решения стало выполнение постановления следственного судьи Приморского районного суда. Известно, что в начале марта правоохранители задержали Марата Касимова во время получения взятки в размере 10 тысяч долларов США. По предварительным данным, средства предназначались за согласование градостроительной документации.
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