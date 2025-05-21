Буллинг среди детей. Фото иллюстративное: legalaid.gov

В Одесской области постоянно растет количество обращений относительно детского буллинга в учебных заведениях. Только за последние 5 месяцев 72 человека в регионе обратились за помощью к правозащитникам.

Об этом, ссылаясь на омбудсмена Надежду Лещик, сообщает "Суспільне".

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В течение 2025 года омбудсмен Надежда Лещик получила 72 обращения о буллинге, тогда как за весь прошлый год таких обращений было всего 146. Тенденция к росту количества случаев этого явления сохраняется уже давно. В 2022 году полицией было открыто 79 дел в отношении травли в учебных заведениях, в 2023 году — 96, а в 2024 — 219.

Как предотвратить

Причины буллинга могут быть разными: физическое насилие в семье, влияние социальных сетей или медиа. Дети начинают воспринимать насилие как обычное явление, а затем применяют его к своим сверстникам. Омбудсмен Наталья Лещик советует родителям откровенно говорить об этом с ребенком или в случае необходимости обращаться к психологу в учебном заведении. Кроме того, необходимо документировать все случаи травли и официально обращаться к руководству школ и правоохранительных органов.

"Те факты, которые стали известны родителям, я советую изложить на бумаге и написать подробное заявление. Обратиться с этим заявлением к руководителю учебного заведения. Советую также одновременно обратиться и в полицию. Мы сейчас рассматриваем несколько обращений, где руководители учебных заведений просят родителей забрать заявления, чтобы не было огласки, чтобы не было какого-то негативного влияния на имидж школы. И здесь важно не создавать какую-то искусственную положительную атмосферу школы. Здесь наоборот: необходимо бороться с этим явлением", — советует омбудсмен Наталья Лещик.

Напомним, недавно мы писали о случаях буллинга в одном из одесских лицеев. А также о травле ребенка на Николаевщине.