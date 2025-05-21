Протягом 2025 року омбудсменка Надія Лещик отримала 72 звернення про булінг, тоді як за весь минулий рік таких звернень було всього 146.

Булінг серед дітей. Фото ілюстративне: legalaid.gov

В Одеській області постійно зростає кількість звернень щодо дитячого булінгу в закладах освіти. Лише за останні 5 місяців 72 людини в регіоні звернулися по допомогу до правозахисників.

Про це, посилаючись на омбудсменку Надію Лещик, повідомляє "Суспільне".

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Протягом 2025 року омбудсменка Надія Лещик отримала 72 звернення про булінг, тоді як за весь минулий рік таких звернень було лише 146. Тенденція до зростання кількості випадків цього явища зберігається вже давно. У 2022 році поліцією було відкрито 79 справ стосовно цькування в закладах освіти, у 2023 році — 96, а в 2024-му — 219.

Як запобігти

Причини булінгу можуть бути різними: фізичне насильство в сім’ї, вплив соціальних мереж або медіа. Діти починають сприймати насильство як звичайне явище, а потім застосовують його до своїх однолітків. Омбудсменка Наталія Лещик радить батькам відверто говорити про це з дитиною або у разі необхідності звернутися до психолога у закладі освіти. Крім того, необхідно документувати всі випадки цькування та офіційно звертатися до керівництва шкіл й правоохоронних органів.

"Ті факти, які стали відомі батькам, я раджу викласти на папері й написати докладну заяву. Звернутись із цією заявою до керівника закладу освіти. Раджу також одночасно звернутися і до поліції. Ми зараз розглядаємо декілька звернень, де керівники закладів освіти просять батьків забрати заяви, щоб не було розголосу, щоб не було якогось негативного впливу на імідж школи. І тут важливо не створювати якісь штучну позитивну атмосферу школи. Тут навпаки: необхідно боротися з цим явищем", — радить омбудсменка Наталія Ліщик.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про випадки булінгу в одному з одеських ліцеїв. А також про цькування дитини на Миколаєвщині.