Продолжение скандала вокруг буллинга в одесском лицее № 65

Одесский лицей №65. Фото: Суспільне Одеса

Родители учеников одесского лицея, в котором на минувшей неделе произошел скандал из-за буллинга в отношении первоклассника, выступили в защиту учителя. По их словам, мать пострадавшего искажает факты, а ребенок якобы спровоцировал конфликт.

Обращение родителей было опубликовано в соцсетях.

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Обращение родителей

Один из родителей учеников класса, где произошел конфликт, утверждает, что первоклассник, которого травили, провоцировал других детей, а также толкался и срывал уроки. Кроме того, пользователь соцсетей уверяет, что педагог, который оказался в центре скандала, — строгий, но справедливый учитель, который не виноват в сложившейся ситуации. По его словам, мать пострадавшего искажает факты.

"Отдельно хочу сказать о нашем педагоге — Екатерине Борисовне. Это замечательный учитель, строгая, но справедливая. Дети ее уважают и любят. Мой старший ребенок — ее выпускник, и я вижу, насколько сильную базу знаний и хорошее воспитание она дает своим ученикам. Что касается высказываний мамы ребенка, которая сейчас активно продвигает свою версию событий в TikTok — ее слова искажены", — пишет пользователь соцсетей.

В своем посте пользователь соцсетей призывает руководителя департамента образования и науки Елену Буйневич услышать другую сторону и "восстановить доброе имя школы и учителя".

Пост родителей учеников. Фото: скриншот

Пост в защиту школы. Фото: скриншот

Буллинг в лицее

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором переселенка обращается к омбудсмену, которому она жалуется на буллинг в отношении ее сына-первоклассника в одном из лицеев города. Женщина утверждает, что его травят и требуют с него поборы. И самое главное: все это происходит при участии классного руководителя. Автор видео попросила помощь у правозащитника, а полиция после этого начала проверку. Тем временем департамент образования горсовета вместе с правоохранителями создали специальную комиссию, которая должна установить все подробности конфликта.

Напомним, недавно мы писали о создании комиссии по буллингу в одесском лицее. А также о травле ребенка на Николаевщине.