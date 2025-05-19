Продовження скандалу навколо булінгу в одеському ліцеї № 65

Одеський ліцей №65. Фото: Суспільне Одеса

Батьки учнів одеського ліцею, в якому на минулому тижні відбувся скандал через буллінг по відношенню до першокласника, виступили на захист вчителя. За їх словами, матір постраждалого перекручує факти, а дитина нібито спровокувала конфлікт.

Звернення батьків було опубліковано у соцмережах.

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Звернення батьків

Один із батьків учнів класу, де відбувся конфлікт, стверджує, що першокласник, якого цькували, провокував інших дітей, а також штовхався та зривав уроки. Крім того, користувач соцмереж запевняє, що педагог, який опинився у центрі скандалу — суворий, але справедливий вчитель, який не винен у ситуації, що склалася. За його словами, мати постраждалого перекручує факти.

"Окремо хочу сказати про нашого педагога — Катерину Борисівну. Це чудовий учитель, сувора, але справедлива. Діти її поважають і люблять. Моя старша дитина — її випускник, і я бачу, наскільки сильну базу знань та гарне виховання вона дає своїм учням. Що стосується висловлювань мами дитини, яка зараз активно просуває свою версію подій у TikTok — її слова перекручені", — пише користувач соцмереж.

У своєму пості користувач соцмереж закликає очільницю департамента освіти і науки Олену Буйневич почути іншу сторону та "відновити добре ім'я школи та вчителя".

Пост батьків учнів. Фото: скриншот

Пост на захист школи. Фото: скриншот

Булінг в ліцеї

Минулого тижня в мережі з'явилося відео, на якому переселенка звертається до омбудсмена, якому вона скаржиться на булінг щодо її сина-першокласника в одному з ліцеїв міста. Жінка стверджує, що його цькують і вимагають з нього побори. І найголовніше: все це відбувається за участю класного керівника. Авторка відео попросила допомогу у правозахисника, а поліція після цього почала перевірку. Тим часом департамент освіти міськради разом із правоохоронцями створили спеціальну комісію, яка має встановити всі подробиці конфлікту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про створення комісії щодо булінгу в одеському ліцеї. А також про цькування дитини на Миколаєвщині.