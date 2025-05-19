Жанна Мандриченко. Фото: Жанна Мандриченко в соцсети

В Одессе произошел языковой скандал с участием депутата одесского горсовета Жанны Мандриченко. Народная избранница скупалась в одном из супермаркетов, когда кассир на русском языке отказалась ее обслужить.

Об этом сообщила депутат одесского горсовета Жанна Мандриченко.

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Языковой скандал

По словам Жанны Мандриченко, она стояла в очереди в одном из супермаркетов. Но внезапно продавщица на русском языке отправила ее на кассу самообслуживания, хотя людей было немного. На это депутат ответила, что язык сервиса, согласно законодательству, должен быть украинским. Тогда кассир сказала, что народная избранница "понаехала", а когда та начала снимать конфликт на телефон, якобы бросилась в драку, добавляя, что не давала права себя записывать.

"Не обнародую данные кассирши. Даю шанс администрации магазина обратить внимание на инцидент и напомнить своим работникам о сервисности, клиентоориентированности и на соблюдение языкового законодательства. Хотя последние со среды могли по крайней мере извиниться", — пишет Жанна Мандриченко в соцсети.

Жанна Мандриченко написала жалобу уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кремню и приобщила снятое видео.

Пост Жанны Мандриченко. Фото: скриншот

Пост депутата горсовета. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о языковом скандале возле Международного Комитета Красного креста в Одессе. А также о том, что на юге почти не осталось школ с русским языком обучения.