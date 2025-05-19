Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Языковой скандал с участием депутата одесского горсовета — детали

Языковой скандал с участием депутата одесского горсовета — детали

Ua en ru
Дата публикации 19 мая 2025 10:48
В Одессе произошел языковой скандал с участием депутата одесского горсовета Жанны Мандриченко
Жанна Мандриченко. Фото: Жанна Мандриченко в соцсети

В Одессе произошел языковой скандал с участием депутата одесского горсовета Жанны Мандриченко. Народная избранница скупалась в одном из супермаркетов, когда кассир на русском языке отказалась ее обслужить.

Об этом сообщила депутат одесского горсовета Жанна Мандриченко.

Реклама
Читайте также:

Языковой скандал

По словам Жанны Мандриченко, она стояла в очереди в одном из супермаркетов. Но внезапно продавщица на русском языке отправила ее на кассу самообслуживания, хотя людей было немного. На это депутат ответила, что язык сервиса, согласно законодательству, должен быть украинским. Тогда кассир сказала, что народная избранница "понаехала", а когда та начала снимать конфликт на телефон, якобы бросилась в драку, добавляя, что не давала права себя записывать.

"Не обнародую данные кассирши. Даю шанс администрации магазина обратить внимание на инцидент и напомнить своим работникам о сервисности, клиентоориентированности и на соблюдение языкового законодательства. Хотя последние со среды могли по крайней мере извиниться", — пишет Жанна Мандриченко в соцсети.

Жанна Мандриченко написала жалобу уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кремню и приобщила снятое видео.

None - фото 1
Пост Жанны Мандриченко. Фото: скриншот
None - фото 2
Пост депутата горсовета. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о языковом скандале возле Международного Комитета Красного креста в Одессе. А также о том, что на юге почти не осталось школ с русским языком обучения.

Одесса скандал местные депутаты Новости Одессы супермаркет
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /