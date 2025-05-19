Жанна Мандриченко. Фото: Жанна Мандриченко у соцмережі

В Одесі відбувся мовний скандал за участю депутатки одеської міськради Жанни Мандриченко. Народна обраниця скуповувалась в одному із супермаркетів, коли касирка російською мовою відмовилась її обслугувати.

Про це повідомила депутатка одеської міськради Жанна Мандриченко.

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Мовний скандал

За словами Жанни Мандриченко, вона стояла у черзі в одному із супермаркетів. Але раптово продавчиня російською мовою відправила її на касу самообслуговування, хоча людей було небагато. На це депутатка відповіла, що мова сервісу, згідно із законодавством, повинна бути українською. Тоді касирка сказала, що народна обраниця "понаїхала", а коли та почала фільмувати конфлікт на телефон, нібито кинулася у бійку, додаючи, що не давала права себе знімати.

"Не оприлюднюю дані касирки. Даю шанс адміністрації магазину звернути увагу на інцидент і нагадати своїм працівникам про сервісність, клієнтоорієнтованість та на дотримання мовного законодавства. Хоч останні від середи могли принаймні вибачитися", — пише Жанна Мандріченко у соцмережі.

Жанна Мандриченко написала скаргу уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кремінію та долучила зняте відео.

Пост Жанни Мандриченко. Фото: скриншот

Пост депутатки міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мовний скандал біля Міжнародного Комітету Червоного хреста в Одесі. А також про те, що на півдні майже не залишилось шкіл із російською мовою.