Булінг в одеському ліцеї - створено комісію та почнуться службові перевірки - Буйневич

Ліцей №65. Фото: Одеська міська рада

В Одесі створили комісію для розслідування конфлікту в ліцеї, де цьокували першокласника та вимагали в нього гроші. Службові перевірки відбудуться як в навчальному закладі, так і в департаменті освіти.

Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич.

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Комісію створено

Новостворена комісія працюватиме до 29 травня, сьогодні відбулося її перше засідання. У складі — представники департаменту освіти, школи, та правоохоронних органів. Також у навчальному закладі проведуть службову перевірку. Те ж саме очікує й посадовицю міськради, яка не відреагувала на скарги матері дитини.

"Вона (мати хлопчика) зверталась і спілкувалася з одним з працівників департаменту і саме це є матеріалами для другої службової перевірки. Бо для нас факт нереагування неприпустимий", — каже директорка департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич.

Мати дитини на сьогоднішньому засіданні не була присутня. Правоохоронці та психологи проведуть бесіди з усіма учасниками ситуації.

Булінг в ліцеї

Переселенка виклала відеозвернення до омбудсмена, у якому вона скаржиться на булінг щодо її сина-першокласника в одному з ліцеїв міста. Жінка стверджує, що його цькують і вимагають з нього побори. І найголовніше: все це відбувається за участю класного керівника. Авторка відео не попросила допомогу у правозахисника, а поліція після цього почала перевірку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про булінг в одеському ліцеї. А також про коштовний ремонт школи на Одещині.