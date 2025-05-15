Ціни на дині та кавуни в магазинах Одеси у травні

Кавунив магазині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Літо наближається, а разом з ним і сезон улюбленних одеситами кавунів та динь. Ціни на які плоди в магазинах поки що "кусаються", однак їх можна знайти і за невеличкою знижкою.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися скільки коштують прбузи в одеських супермаркетах.

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Ціни на кавуни

Зазвичай коли перші кавуни з'являють на прилавках крамниць, то ціни на них по кишені не кожному. Сьогодні вартість цих ягід — 129 гривень за кілограм. Однак знайти цей корисний смаколик можна і за знижкою до 30%.

Ціна на кавун. Фото: Новини.LIVE

Розрізаний кавун. Фото: Новини.LIVE

Ціни на дині

Диня, як і кавун є невідмінним атрибутом літнього відпочинку. Цей гарбузовий плод є не тільки смачним, але й корисним. Однак його вартість у супермаркетах поки досить висока — близько 159 гривень. А знижки по цій позиції скидають лише 12% від ціни товару.

Розрізана диня. Фото: Новини.LIVE

Ціна на диню. Фото: Новини.LIVE

Диня та кавуни.Фото: Новини.LIVE

Зазвичай ближче до літа ціни та кавуни та дині йдуть на спад. А у серпні вартість цих корисних смаколиків стає ледь не в десятки разів нижчою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи варто очікувати херсонські кавуни. А також про теплиці, які зведуть на Одещині.