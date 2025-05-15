Цены на дыни и арбузы в магазинах Одессы в мае

Арбузы и дыни в одесских супермаркетах подешевели — насколько
Лето приближается, а вместе с ним и сезон любимых одесситами арбузов и дынь. Цены на которые плоды в магазинах пока "кусаются", однако их можно найти и по небольшой скидке.
Журналисты Новини.LIVE узнавали сколько стоят арбузы в одесских супермаркетах.
Цены на арбузы
Обычно когда первые арбузы появляются на прилавках магазинов, то цены на них по карману не каждому. Сегодня стоимость этих ягод — 129 гривен за килограмм. Однако найти это полезное лакомство можно и по скидке до 30%.
Цены на дыни
Дыня, как и арбуз является неотъемлемым атрибутом летнего отдыха. Этот тыквенный плод является не только вкусным, но и полезным. Однако его стоимость в супермаркетах пока достаточно высокая — около 159 гривен. А скидки по этой позиции сбрасывают лишь 12% от цены товара.
Обычно ближе к лету цены и арбузы и дыни идут на спад. А в августе стоимость этих полезных вкусностей становится чуть ли не в десятки раз ниже.
Напомним, недавно мы писали о том, стоит ли ожидать херсонские арбузы. А также о теплицах, которые возведут в Одесской области.
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