Цены на дыни и арбузы в магазинах Одессы в мае

Арбузный арбуз в магазине. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лето приближается, а вместе с ним и сезон любимых одесситами арбузов и дынь. Цены на которые плоды в магазинах пока "кусаются", однако их можно найти и по небольшой скидке.

Журналисты Новини.LIVE узнавали сколько стоят арбузы в одесских супермаркетах.

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Цены на арбузы

Обычно когда первые арбузы появляются на прилавках магазинов, то цены на них по карману не каждому. Сегодня стоимость этих ягод — 129 гривен за килограмм. Однако найти это полезное лакомство можно и по скидке до 30%.

Цена на арбуз. Фото: Новини.LIVE

Разрезанный арбуз. Фото: Новини.LIVE

Цены на дыни

Дыня, как и арбуз является неотъемлемым атрибутом летнего отдыха. Этот тыквенный плод является не только вкусным, но и полезным. Однако его стоимость в супермаркетах пока достаточно высокая — около 159 гривен. А скидки по этой позиции сбрасывают лишь 12% от цены товара.

Разрезанная дыня. Фото: Новини.LIVE

Цена на дыню Фото: Новини.LIVE

Дыня и арбузы Фото: Новини.LIVE

Обычно ближе к лету цены и арбузы и дыни идут на спад. А в августе стоимость этих полезных вкусностей становится чуть ли не в десятки раз ниже.

Напомним, недавно мы писали о том, стоит ли ожидать херсонские арбузы. А также о теплицах, которые возведут в Одесской области.