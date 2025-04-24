На Одещині створять виробництво екологічно чистих овочів без нітратів

Зрошення поля. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині планують зведення великого тепличного комплексу для вирощування органічних овочів. Мета проєкту — популяризувати виробництво екологічно чистої продукції в регіоні.

Про це розповіли фермери журналістам видання AgroReview.

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Новий тепличний комплекс

Побудувати новий тепличний комплекс планують на 8 гектарах землі в селі Виноградівка на Одещині. Фермери збираються вирощувати кабачки, полуницю, кавуни, кукурудзу та помідори. Всі овочі будуть вироблятися за органічними стандартами, що є значущим для нашого регіону, в якому переважає агропродукція з підвищеним вмістом нітратів.

"Торік ми спробували з 3 га в селі Виноградівка — вийшло дуже добре. Хотілося масштабуватись, і я вирішив звернутись до міської ради. Вони підтримали ідею — сформували ділянку, виставили на відкритий аукціон. І мені пощастило виграти та таким чином взяти в оренду 8 га землі на території Болграда", — каже фермер та засновник підприємства Юрій Сюрьма.

У майбутньому до роботи планують залучити до 30 постійних працівників. Поки фермери встановлюють системи зрошення та підготавлюють ґрунт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про безплатну землю для українців. А також про фінансову допомогу фермерам.