В Одесской области создадут производство экологически чистых овощей без нитратов

Орошение поля. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области планируют возведение большого тепличного комплекса для выращивания органических овощей. Цель проекта — популяризировать производство экологически чистой продукции в регионе.

Об этом рассказали фермеры журналистам издания AgroReview.

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Новый тепличный комплекс для выращивания органических овощей

Построить новый тепличный комплекс планируют на 8 гектарах земли в селе Виноградовка Одесской области. Фермеры собираются выращивать кабачки, клубнику, арбузы, кукурузу и помидоры. Все овощи будут производиться по органическим стандартам, что является значимым для нашего региона, в котором преобладает агропродукция с повышенным содержанием нитратов.

"В прошлом году мы попробовали с 3 га в селе Виноградовка — получилось очень хорошо. Хотелось масштабироваться, и я решил обратиться в городской совет. Они поддержали идею — сформировали участок, выставили на открытый аукцион. И мне повезло выиграть и таким образом взять в аренду 8 га земли на территории Болграда", — говорит фермер и основатель предприятия Юрий Сюрьма.

В будущем к работе планируют привлечь до 30 постоянных работников. Пока фермеры устанавливают системы орошения и подготавливают почву.

Напомним, недавно мы писали о бесплатной земле для украинцев. А также о финансовой помощи фермерам.