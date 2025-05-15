Буллинг в одесском лицее - создана комиссия и начнутся служебные проверки - Буйневич

Лицей №65. Фото: Одесский городской совет

В Одессе создали комиссию для расследования конфликта в лицее, где травили первоклассника и требовали у него деньги. Служебные проверки пройдут как в учебном заведении, так и в департаменте образования.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

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Комиссия создана

Новосозданная комиссия будет работать до 29 мая, сегодня состоялось ее первое заседание. В составе — представители департамента образования, школы, и правоохранительных органов. Также в учебном заведении проведут служебную проверку. То же самое ожидает и чиновницу горсовета, которая не отреагировала на жалобы матери ребенка.

"Она (мать мальчика) обращалась и общалась с одним из работников департамента и именно это является материалами для второй служебной проверки. Потому что для нас факт нереагирования недопустим", — говорит директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

Мать ребенка на сегодняшнем заседании не присутствовала. Правоохранители и психологи проведут беседы со всеми участниками ситуации.

Буллинг в лицее

Переселенка выложила видеообращение к омбудсмену, в котором она жалуется на буллинг в отношении ее сына-первоклассника в одном из лицеев города. Женщина утверждает, что его травят и требуют поборы. И самое главное: все это происходит с участием классного руководителя. Автор видео не попросила помощи у правозащитника, а полиция после этого начала проверку.

Напомним, недавно мы писали о буллинге в одесском лицее. А также о дорогостоящем ремонте школы в Одесской области.