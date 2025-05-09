На Одещині підприємець вкрав 240 тисяч гривень на ремонті даху школи - його викрила прокуратура

Заробив на ремонті школи на Одещині — що загрожує підряднику
На Одещині підприємець привласнив 240 тисяч гривень на ремонті даху школи. Однак на цьому його викрили співробітники прокуратури, тепер йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, обвинувачений заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі школи в Білгород-Дністровському районі. Підприємець завищив обсяг та вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, чим збільшив суму начебто витрачених коштів. Загалом на рахунок підрядника було безпідставно переведено майже 240 тис. грн бюджетних грошей.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та 1 ст. 366 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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