На Одещині підприємець вкрав 240 тисяч гривень на ремонті даху школи - його викрила прокуратура

Школа на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині підприємець привласнив 240 тисяч гривень на ремонті даху школи. Однак на цьому його викрили співробітники прокуратури, тепер йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачений заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі школи в Білгород-Дністровському районі. Підприємець завищив обсяг та вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, чим збільшив суму начебто витрачених коштів. Загалом на рахунок підрядника було безпідставно переведено майже 240 тис. грн бюджетних грошей.

Під дахом школи. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та 1 ст. 366 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на одещині торгували психотропними пігулками. А також про спробу провести вейпи на 14 мільйонів.