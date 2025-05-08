Військовий з Одещини на тлі особистої неприязні побив чоловіка та викрав його автомобіль — вирок суду

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: EPA

Військовий з Одещини на тлі особистої неприязні побив чоловіка та викрав його автомобіль. На нього відкрили кримінальну справу та скерували його до Роздільнянського суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Роздільної посперечався зі своїм знайомим біля однієї з автомийок. Коли між чоловіками спалахнув конфлікт, службовець двічі вдарив опонента кулаком в обличчя та заволодів його автомобілем марки ВАЗ. На викраденій машині солдат поїхав з місця події додому, а вже наступного дня до нього навідалися поліцейські, які вилучили транспортний засіб. На суді фігурант розкаявся та попросив повернення до лав ЗСУ.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.2ст.289 КК (незаконне заволодіння транспортним засобом). Але суд звільнив його від 5 років позбавлення волі з трирічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який підпалив двері пошти. А також про вирок службовцю, який пішов у СЗЧ.