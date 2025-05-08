Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса На Одещині на дітей впала стіна — загинув 4-річний хлопчик

На Одещині на дітей впала стіна — загинув 4-річний хлопчик

Ua en ru
Дата публікації: 8 травня 2025 15:34
На Одещині на двох маленьких дітей обвалилася стіна нежитлової будівлі - один загинув
На місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині на двох маленьких дітей 4 та 7 років обвалилася стіна нежитлової будівлі. На жаль, один хлопчик загинув, другого було ушпиталено.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці трагедії

Трагедія сталася в одному з сіл Слобідської громади. Попередньо, брати 4-х та 7-ми років гралися біля нежитлової будівлі, коли на них обвились стіна. Під уламками споруди молодший хлопчик загинув, а старшого доправили до лікарні, де йому надається допомога. На місці працюють слідчі та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Лише після встановлення повних обставин події їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про матір, яка забила свою дитину до смерті. А також про те, де маленькі одесити можуть безкоштовно лікувати зуби.

 

Одеса трагедія діти Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER