На Одещині на двох маленьких дітей обвалилася стіна нежитлової будівлі - один загинув

На місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині на двох маленьких дітей 4 та 7 років обвалилася стіна нежитлової будівлі. На жаль, один хлопчик загинув, другого було ушпиталено.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці трагедії

Трагедія сталася в одному з сіл Слобідської громади. Попередньо, брати 4-х та 7-ми років гралися біля нежитлової будівлі, коли на них обвились стіна. Під уламками споруди молодший хлопчик загинув, а старшого доправили до лікарні, де йому надається допомога. На місці працюють слідчі та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Лише після встановлення повних обставин події їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про матір, яка забила свою дитину до смерті. А також про те, де маленькі одесити можуть безкоштовно лікувати зуби.