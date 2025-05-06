Вбила свою доньку якій не було й року — мешканка Одещини отримала підозру від поліції

Жінка з поліцейською. Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

Мешканці Одещини оголосили про підозру у вбивстві своєї доньки, якій не було й року. Тіло дитини доправили на експертизу, а її матері загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

43-річна місцева жителька Яськівської громади звернулася в поліцію із повідомленням про несподівану смерть донечки, якій немає й року. Втім, у ході проведення слідчих заходів правоохоронці встановили, що мати спричинила тілесні ушкодження дитині, коли та плакала. Тіло малечі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, вона померла внаслідок удушення.

Також у поліції повідомили, що підозрювана має ще одну трирічну доньку, яку тимчасово влаштовано до медичного закладу для обстеження стану здоров’я. В подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав і визначення місця проживання дитини.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (заподіяння смерті малолітній дитині). Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зарубав сокирою бабусю Одещини. А також про службовця, який вкрав телефон та втік.