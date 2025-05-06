Убила свою дочь которой не было и года — жительница Одесской области получила подозрение от полиции

Женщина с полицейской. Фото: Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области

Жительнице Одесской области объявили о подозрении в убийстве своей дочери, которой не было и года. Тело ребенка доставили на экспертизу, а ее матери грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

43-летняя местная жительница Яськовской громады обратилась в полицию с сообщением о неожиданной смерти дочери, которой нет и года. Впрочем, в ходе проведения следственных мероприятий правоохранители установили, что мать нанесла телесные повреждения ребенку, когда тот плакал. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, девочка умерла в результате удушения.

Также в полиции сообщили, что у подозреваемой есть еще одна, трехлетняя дочь, которая временно устроена в медицинское учреждение для обследования состояния здоровья. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав и определении места жительства ребенка.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (причинение смерти малолетнему ребенку). Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который зарубил топором бабушку Одесской области. А также о служащем, который украл телефон и сбежал.