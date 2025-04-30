Дети Одессы смогут бесплатно посетить стоматолога - где именно

Больной ребенок. Фото иллюстративное: ilovemommy.com

Стало известно, где одесские дети могут получить бесплатную стоматологическую помощь в больницах города. В первую очередь это касается маленьких одесситов до 10 лет, а также льготных категорий граждан.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

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Бесплатно стоматологическую помощь в Одессе предоставляется всем детям — жителям города в возрасте до 10 лет. Предоставление льготных медицинских услуг финансируется из городского бюджета Одессы по программе "Здоровье". Также бесплатно посетить зубного врача могут:

дети с инвалидностью

дети-чернобыльцы

дети из многодетных и социально незащищенных семей

дети-сироты и лишенные родительской опеки дети-сироты и лишенные родительской опеки

воспитанники городских Домов ребенка и детдома "Жемчужинка"

Где можно получить помощь

Адреса городских стоматологических отделений в Одессе, где дети до 10 лет могут бесплатно посетить врача:

ул. Ак. Филатова, 60, тел. (048) 767-57-47

ул. Ак. Королева, 60, тел. (048) 747-09-16

ул. Дегтярная, 17, тел. (048) 726-98-16

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 63а, тел. (048) 758-58-81.

"Стоматологическая помощь оказывается квалифицированными специалистами с использованием современного оборудования и материалов",— говорится в сообщении горсовета.

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