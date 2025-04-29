Вспышка кори и коклюша в Одесской области - летальные случаи и способы защиты ребенка

Ребенок в больнице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области зафиксировали наибольшее количество случаев коклюша за последние 14 лет — 674 эпизода. Кроме того, в регионе наблюдается и вспышка кори: только за первые 2 месяца 2025 года этой болезнью заболели 324 человека, двое из которых умерли.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Угроза коклюша

В 2024 году в Украине было зафиксировано 7545 случаев коклюша. Это самая большая цифра за последние 30 лет. Вирус особенно опасен для малышей до года — именно среди них зафиксировано три смерти. У новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений.

Как защитить ребенка

Чтобы защитить ребенка от коклюша, необходимо вакцинировать ребенка соответственно в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Кроме того, медики советуют:

Как можно быстрее наверстать пропущенные прививки по индивидуальному графику вакцинации.

Вакцинироваться от коклюша во время беременности, чтобы защитить новорожденного до момента получения первой прививки от болезни.

Новорожденного до двух месяцев защищает также "эффект кокона" — когда родители и ближайшие родственники, которые контактируют с ним, имеют прививки от коклюша.

Вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) доступны в медицинских учреждениях громад и являются бесплатными для детей.

Угроза кори в Одесской области

С начала года в Одесской области зарегистрировано 44 подтвержденных заражений корью, из них 27 детей (61,4%). Кроме того, 1 малыш умер от осложнения этой болезни. Вирус может вызвать пневмонию, отит, воспаление мозга и даже слепоту. В группе риска — беременные и несовершеннолетние.

"Если ваш ребенок пропустил обязательную прививку по возрасту, или вы не имеете информации о вакцинации, как можно быстрее обратитесь к семейному врачу или педиатру ребенка. Только вакцина эффективно защищает от инфицирования и тяжелого течения кори", — добавляют в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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