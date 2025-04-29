Вспышка кори и коклюша в Одесской области - летальные случаи и способы защиты ребенка

Вспышка кори и коклюша на Одесчине — как защитить ребенка
В Одесской области зафиксировали наибольшее количество случаев коклюша за последние 14 лет — 674 эпизода. Кроме того, в регионе наблюдается и вспышка кори: только за первые 2 месяца 2025 года этой болезнью заболели 324 человека, двое из которых умерли.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Угроза коклюша
В 2024 году в Украине было зафиксировано 7545 случаев коклюша. Это самая большая цифра за последние 30 лет. Вирус особенно опасен для малышей до года — именно среди них зафиксировано три смерти. У новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений.
Как защитить ребенка
Чтобы защитить ребенка от коклюша, необходимо вакцинировать ребенка соответственно в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Кроме того, медики советуют:
- Как можно быстрее наверстать пропущенные прививки по индивидуальному графику вакцинации.
- Вакцинироваться от коклюша во время беременности, чтобы защитить новорожденного до момента получения первой прививки от болезни.
- Новорожденного до двух месяцев защищает также "эффект кокона" — когда родители и ближайшие родственники, которые контактируют с ним, имеют прививки от коклюша.
Вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) доступны в медицинских учреждениях громад и являются бесплатными для детей.
Угроза кори в Одесской области
С начала года в Одесской области зарегистрировано 44 подтвержденных заражений корью, из них 27 детей (61,4%). Кроме того, 1 малыш умер от осложнения этой болезни. Вирус может вызвать пневмонию, отит, воспаление мозга и даже слепоту. В группе риска — беременные и несовершеннолетние.
"Если ваш ребенок пропустил обязательную прививку по возрасту, или вы не имеете информации о вакцинации, как можно быстрее обратитесь к семейному врачу или педиатру ребенка. Только вакцина эффективно защищает от инфицирования и тяжелого течения кори", — добавляют в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
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