Спалах кору та кашлюку на Одещині - летальні випадки та способи захисту дитини

Дитина в лікарні. Фото ілюстартивне: Новини.LIVE

На Одещині зафіксували найбільшу кількість випадків кашлюку за останні 14 років — 674 епізоди. Крім того, у регіоні спостерігається спалах кору: лише за перші 2 місяці 2025 року на нього захворіли 324 особи, двоє з яких вмерли.

Про це повдіомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Загроза кашлюку

У 2024 році в Україні було зафіксовано 7545 випадків кашлюку. Це найбільша цифра за останні 30 років. Вірус особливо небезпечний для малюків до року — саме серед них зафіксовано три смерті. У новонароджених і немовлят хвороба може перебігати важко, є високий ризик ускладнень.

Як захистити дитину

Аби захистити дитину від кашлюку, необхідно вакцинувати дитину відповідно у 2, 4, 6 та 18 місяців. Крім того, медики радять:

Якнайшвидше надолужити пропущені щеплення за індивідуальним графіком вакцинації.

Вакцинуватися від кашлюку під час вагітності, щоб захистити новонародженого до моменту отримання першого щеплення від хвороби.

Новонародженого до двох місяців захищає також "ефект кокона" — коли батьки і найближчі родичі, які контактують із ним, мають щеплення від кашлюку.

Вакцини АКДП (проти кашлюку, дифтерії та правця) доступні в медичних закладах громад і є безоплатними для дітей.

Загроза кору на Одещині

З початку року в Одеській області зареєстровано 44 підтверджені інфікування кором, з них 27 дітей (61,4%). Крім того, одна дитина померла від ускладнення цієї хвороби. Вірус може спричинити пневмонію, отит, запалення мозку і навіть сліпоту. У групі ризику — вагітні та неповнолітні.

"Якщо ваша дитина пропустила обов’язкове щеплення за віком або ви не маєте інформації про вакцинацію, якнайшвидше зверніться до сімейного лікаря або педіатра дитини. Тільки вакцина ефективно захищає від інфікування і тяжкого перебігу кору", — додають в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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