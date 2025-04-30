Діти Одеси зможуть безкоштовно відвідати стоматолога - де саме

Діти в Одесі можуть лікувати зуби безкоштовно — де саме
Стало відомо, де одеські діти можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу у лікарнях міста. Насамперед це стосується маленьких одеситів до 10 років, а також пільгових категорій громадян.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.
Безкоштовно для дітей
Безоплатно стоматологічну допомогу в Одесі надається всім дітям — мешканцям міста віком до 10 років. Надання пільгових медичних послуг фінансується з міського бюджету Одеси за програмою "Здоров'я". Також безоплатно відвідати зубного лікаря можуть:
- діти з інвалідністю
- діти-чорнобильці
- діти з багатодітних та соціально незахищених сімей
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування
- вихованці міських Будинків дитини та дитбудинку "Перлинка"
Де можна отримати допомогу
Адреси міських стоматологічних відділень в Одесі, де діти до 10 років можуть безкоштовно відвідати лікаря:
- вул. Ак. Філатова, 60, тел. (048) 767-57-47
- вул. Ак. Корольова, 60, тел. (048) 747-09-16
- вул. Дігтярна, 17, тел. (048) 726-98-16
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 63а, тел. (048) 758-58-81
"Стоматологічна допомога надається кваліфікованими фахівцями з використанням сучасного обладнання та матеріалів", — йдеться у повідомленні міськради.
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