Діти Одеси зможуть безкоштовно відвідати стоматолога - де саме

Хвора дитина. Фото ілюстративне: ilovemommy.com

Стало відомо, де одеські діти можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу у лікарнях міста. Насамперед це стосується маленьких одеситів до 10 років, а також пільгових категорій громадян.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.

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Безоплатно стоматологічну допомогу в Одесі надається всім дітям — мешканцям міста віком до 10 років. Надання пільгових медичних послуг фінансується з міського бюджету Одеси за програмою "Здоров'я". Також безоплатно відвідати зубного лікаря можуть:

діти з інвалідністю

діти-чорнобильці

діти з багатодітних та соціально незахищених сімей

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

вихованці міських Будинків дитини та дитбудинку "Перлинка"

Де можна отримати допомогу

Адреси міських стоматологічних відділень в Одесі, де діти до 10 років можуть безкоштовно відвідати лікаря:

вул. Ак. Філатова, 60, тел. (048) 767-57-47

вул. Ак. Корольова, 60, тел. (048) 747-09-16

вул. Дігтярна, 17, тел. (048) 726-98-16

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 63а, тел. (048) 758-58-81

"Стоматологічна допомога надається кваліфікованими фахівцями з використанням сучасного обладнання та матеріалів", — йдеться у повідомленні міськради.

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