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Діти в Одесі можуть лікувати зуби безкоштовно — де саме

30 квітня 2025 18:44
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Діти Одеси зможуть безкоштовно відвідати стоматолога - де саме
Хвора дитина. Фото ілюстративне: ilovemommy.com
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Стало відомо, де одеські діти можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу у лікарнях міста. Насамперед це стосується маленьких одеситів до 10 років, а також пільгових категорій громадян.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради

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Безоплатно стоматологічну допомогу в Одесі надається всім дітям — мешканцям міста віком до 10 років. Надання пільгових медичних послуг фінансується з міського бюджету Одеси за програмою "Здоров'я". Також безоплатно відвідати зубного лікаря можуть:

  • діти з інвалідністю
  • діти-чорнобильці
  • діти з багатодітних та соціально незахищених сімей
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування
  • вихованці міських Будинків дитини та дитбудинку "Перлинка"

Де можна отримати допомогу

Адреси міських стоматологічних відділень в Одесі, де діти до 10 років можуть безкоштовно відвідати лікаря:

  • вул. Ак. Філатова, 60, тел. (048) 767-57-47
  • вул. Ак. Корольова, 60, тел. (048) 747-09-16
  • вул. Дігтярна, 17, тел. (048) 726-98-16
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 63а, тел. (048) 758-58-81

"Стоматологічна допомога надається кваліфікованими фахівцями з використанням сучасного обладнання та матеріалів", — йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про члена ВВК з Одещини, яка придбала 10 квартир за рік. А також про спалах кору та кашлюка в регіоні.

 

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