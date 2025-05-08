Из-за ситуации с безопасностью школы Черноморска Одесской области переводят 9 мая в режим онлайн - Гуляев

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Черноморске Одесской области завтра, 9 мая, все школы переведут на дистанционное обучение. Такое решение принято в связи с безопасностью так как возможны обстрелы со стороны РФ.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Реклама

Читайте также:

Школы на дистанционке

К местным властям Черноморска обратились родители школьников и директора школ с предложением перевести образовательный процесс в городе в режим онлайн. Поскольку люди опасаются обстрелов из-за праздника 9 мая в России. В результате было принято решение о переходе на дистанционку на один день.

"Ко мне обращались многие родители и директора школ. Мы понимаем, что в нашей стране идет война и составляющая безопасности на первом месте. Поэтому 9 мая 1 день в школах будут занятия онлайн",— говорит городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Напомним, недавно мы писали о том, что на юге почти не осталось школ с русским языком. А также о подземном образовательном учреждении в Одесской области.