Військовий ЗСУ з Луганщини підпалив двері Нової пошти на Одещині — вирок суду

Військові у формі. Фото ілюстративне: Zelenskiy_official

Військовий з Луганщини підпалив двері відділення Нової пошти у Сухому лимані на Одещині. Проте чоловік швидко попався правоохоронцям та опинився на лаві підсудних.

Про це Новини. LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець села Новорозсош Луганської області, перебував у відпустці по догляду за маленькою дитиною. Фігурант під’їхав до відділення Нової пошти на вулиці Чорноморців у Сухому лимані, облив двері легкозаймистою сумішшю та підпалив їх. Своїми діями службовець спричинив матеріальну шкоду Таїровській селищній раді на загальну суму 17853,78 грн.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення майна), за що він міг отримати покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Однак його звільнили від ув’язнення з іспитовим терміном на 3 роки через пом’якшуючи обставини (каяття та наявність дитини на утриманні). Військовий також має сплатити 43 661 гривню на проведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який пішов у СЗЧ. А також про правоохоронця, який вивозив ухилянтів за кордон.

