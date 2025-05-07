Село Холмське. Фото: Бесарабія.Інформ

У Верховній Раді планують перейменування двох населених пунктів Арцизської громади на Одещині. Місцеві мешканці підтримали заміну назв, а місцеві органи самоврядування схвалили відповідні рішення.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Які пункти перейменують

Селище Новохолмське планують перейменувати на Аліягу. Пояснюють такий вибір тим, що раніше поруч із цим населеним пунктом була залізнична станція з такою ж назвою. Крім того, місцеві мешканці ухвалили відповідне рішення на громадських слуханнях. А Холмське біля кордону із Румунією перейменують на Селіогло, адже до 1946 року воно мало саме цю назву.

"Питання про перейменування селища підтримане мешканцями населеного пункту на громадських слуханнях та схвалено Арцизькою міською радою", — йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Пояснювальна записка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову назву вулиці Тургенєва в Одесі. А також про повернення громаді садиби "людини-вовка".