Червонокнижний птах дерихвіст лучний повернувся після зимівлі на Одещину - еколог Русєв

Дерихвіст лучний. Фото: Pedro Inácio

На Одещині у Тузлівських лиманах помітили незвичайного птаха — дерихвіста лучного. Це вид є надзвичайно рідкісним у наших широтах, тому занесений до Червоної книги України.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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На відео, який виклав еколог Іван Русєв, можна побачити кількох дерихвістів лучних, які бавляться та чистять собі пір'я біля водойми. Наразі цей птах із характерним червоно-чорним дзьобом шукає собі затишні природні місця біля лиманів для гніздування. Наприкінці ХХ століття в Україні нараховувалося лише 400 пар цих пернатих, тому цей вид занесений до Червоної книги.

Дерихвіст лучний. Фото: Jose Sousa

Дерихвіст лучний

Гніздиться Дерихвіст лучний від Піренейського півострова до північно-західного узбережжя Каспію. В Україні поширений лише в Азово-Чорноморському регіоні від Дунаю до східних кордонів країни. Повертається після зимівлі у квітні-травні місяцях, а відлітає у вересні. Живиться комахами, яких здобуває у польоті.

Дерихвіст лучний. Фото: greenpost

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