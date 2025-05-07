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На Одесчине обнаружили луговую тиркушку — где её можно увидеть

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Дата публикации 7 мая 2025 18:00
Краснокнижная птица дерихвост луговой вернулся после зимовки в Одесскую область - эколог Русев
Луговая тиркушка. Фото: Pedro Inácio

В Одесской области в Тузловских лиманах заметили необычную птицу — луговую тиркушку. Это вид является чрезвычайно редким в наших широтах, поэтому занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

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На видео, которое выложил эколог Иван Русев, можно увидеть нескольких луговых тиркушек, которые играют и чистят себе перья у водоема. Сейчас эта птица с характерным красно-черным клювом ищет себе уютные природные места у лиманов для гнездования. В конце ХХ века в Украине насчитывалось всего 400 пар этих пернатых, поэтому вид занесен в Красную книгу.

Perdiz do mar - Glareola pratincola - Pratincole | www.faceb… | Flickr
Луговая тиркушка. Фото: Jose Sousa

Луговая тиркушка

Гнездится луговая тиркушка от Пиренейского полуострова до северо-западного побережья Каспия. В Украине распространен только в Азово-Черноморском регионе от Дуная до восточных границ страны. Возвращается после зимовки в апреле-мае месяцах, а улетает в сентябре. Питается насекомыми, которых ловит в полете.

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Луговая тиркушка. Фото: greenpost

Напомним, недавно мы писали о больших сколопендрах, которых находят в Одесской области. А также о редких утках, которые ищут себе пары.

Одесса животные птицы Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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