Краснокнижная птица дерихвост луговой вернулся после зимовки в Одесскую область - эколог Русев

На Одесчине обнаружили луговую тиркушку — где её можно увидеть
В Одесской области в Тузловских лиманах заметили необычную птицу — луговую тиркушку. Это вид является чрезвычайно редким в наших широтах, поэтому занесен в Красную книгу Украины.
Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.
Птица прилетела в Одесскую область
На видео, которое выложил эколог Иван Русев, можно увидеть нескольких луговых тиркушек, которые играют и чистят себе перья у водоема. Сейчас эта птица с характерным красно-черным клювом ищет себе уютные природные места у лиманов для гнездования. В конце ХХ века в Украине насчитывалось всего 400 пар этих пернатых, поэтому вид занесен в Красную книгу.
Луговая тиркушка
Гнездится луговая тиркушка от Пиренейского полуострова до северо-западного побережья Каспия. В Украине распространен только в Азово-Черноморском регионе от Дуная до восточных границ страны. Возвращается после зимовки в апреле-мае месяцах, а улетает в сентябре. Питается насекомыми, которых ловит в полете.
Напомним, недавно мы писали о больших сколопендрах, которых находят в Одесской области. А также о редких утках, которые ищут себе пары.
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