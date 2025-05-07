Попри війну та обстріли порти Одещини наростали обсяги експорту зерна — Олег Кіпер

Порт Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З серпня 2024 року в порти Одещини морським коридором зайшло та вийшло більше 5 тисяч суден. Обсяг прибутків від портової інфраструктури регіону склав 60% від загальноукраїнської економіки.

Про це в рамках телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Порти Одещини

В ОВА розповіли, що працівникам портів Одещини доводиться працювати у складних умовах та попри обстріли. Інфраструктурні об'єкти та обладнання доводиться постійно ремонтувати через атаки РФ, однак люди із цим справляються. Крім того, вдалося навіть збільшити обсяг зерна на експорт.

"Ми наростили об'єми по зерновій позиції навіть у порівнянні з довоєнними показниками. І це ми робимо дійсно "з-під коліс". Щось відреставровується, щось ремонтується, міняємо підходи. Завдяки цьому ми підтримуємо економіку всієї України, оскільки 60% експорту йде через наші порти", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що кількість іноземний компаній, які співпрацюють з портами Одещини постійно зростає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про розвиток виробництва бавовни на Одещині. А також про те, як угода з США вплине на порти регіону.