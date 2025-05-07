Лідія Стартулат. Фото: Оксана Крепич у соцмережах

Пішла з життя 106-річна жінка Одеської області — Стратулат Лідія Францівна. Вона була учасницею бойових дій Другої світової війни та проживала у Подільську.

Про це повідомили її родичі у соцмережах.

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Ще 1 травня Лідія Францівна відсвяткувала свій 106-й день народження у колі рідних, а через кілька діб її серце перестало битися. Жінка більшу частину життя прожила у Подільську. Була ветераном Другої світової війни, учасницею трудового фронту.

"Перестало битися серце нашої мамулічки, бабулічки, прабабулічки, найстарішої жінки міста Подільськ, Стратулат Лідії Францівни. 1 травня 2025 року вона відзначила свої 106 років Ми завжди будемо в серці пам'ятати її найчарівніший образ, її поради і настанови. Спочивай з Богом, наша люба!!!" — йдеться у повідомленні її доньки Тетяни Крепич.

Прощання з Лідією Францівною Стратулат відбудеться у четвер, 8 травня, об 11:00 у Подільську.

Додамо, жінкою, якій найбільше років офіційно вважається Марія Браньяс Морера з Іспанії — їй виповнилося 117.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення героїв з Одещини з полону. А також про день народження Бориса Литвака.