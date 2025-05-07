Умерла старейшая женщина Одесской области — Стратулат Лидия Францевна

Лидия Стартулат. Фото: Оксана Крепич в соцсетях

Ушла из жизни 106-летняя женщина Одесской области — Стратулат Лидия Францевна. Она была участницей боевых действий Второй мировой войны и проживала в Подольске.

Об этом сообщили ее родственники в соцсетях.

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Еще 1 мая Лидия Францевна отпраздновала свой 106-й день рождения в кругу родных, а через суток ее сердце перестало биться. Женщина большую часть жизни прожила в Подольске. Была ветераном Второй мировой войны, и участницей трудового фронта.

"Перестало биться сердце нашей мамулички, бабулички, прабабулички, старейшей женщины города Подольск, Стратулат Лидии Францевны. 1 мая 2025 года она отметила свои 106 лет Мы всегда будем в сердце помнить ее очаровательный образ, ее советы и наставления. Покойся с Богом, наша дорогая!!!" — говорится в сообщении ее дочери Татьяны Крепиш.

Прощание с Лидией Францевной Стратулат состоится в среду, 8 мая, в 11:00 в Подольске.

Добавим, женщиной, которой больше всего лет официально считается Мария Браньяс Морера из Испании — ей исполнилось 117 лет.

Напомним, недавно мы писали о возвращении героев из Одесской области из плена. А также о дне рождения Бориса Литвака.