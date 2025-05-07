Возвращение героев ВСУ из плена в Одесскую область - обмен военнопленными

Возвращение военных. Фото: Савранский поселковый совет

Во время очередного обмена между Украиной и РФ из плена вернулись двое воинов Вооруженных сил из Савранской территориальной громады Одесской области. Пока героев ожидают курсы реабилитации, а впоследствии они смогут вернуться и в родные села.

Об этом сообщает Савранский поселковый совет.

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Воин из Осиповки

Артем Артюх провел в российском плену более 3 лет. Он присоединился в ряды ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения. В родной Осиповке его ожидают друзья и родные. Но пока воина ожидает длительный курс психологической и физической реабилитации после дней, проведенных в неволе.

Артем Артюх. Фото: Савранский поселковый совет

Артем с побратимами. Фото: Савранский поселковый совет

Возвращение в Байбузовку

Вернулся и еще один воин из Савранщины — Виктор Иваншкивский из села Байбузовка. Ожидание его семьи оказалось не напрасным, ведь родные все это время верили, что герой вернется.

"Верим и ждем всех, кто еще остается в плену оккупантов. Молимся за каждого нашего защитника и защитницу. Поздравляем дома, ребята! Пусть тепло родной земли лечит душу и наполняет сердце силой", — говорится в сообщении Савранского поселкового совета.

Виктор Ивашковский. Фото: Савранский поселковый совет

Виктор с побратимами. Фото: Савранский поселковый совет

Обмен пленными

Очередной обмен военнопленными состоялся 6 мая в День пехоты. Россия вернула 205 своих военных и передала Украине 205 пленных ВСУ в результате переговорного процесса. Среди освобожденных воинов — представители Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, ТрО, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. В том числе — 3 офицера. Эти люди воевали на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также — защищали Мариуполь.

Напомним, недавно мы писали о герое, который ушел в СЗЧ. А также о наступлении на юг.