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Військовий з Одещини самовільно залишив частину — як покарав суд

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Дата публікації: 6 травня 2025 21:51
Військового на Одещині судили за СЗЧ — фігурант повернувся до лав ЗСУ
Військовий на фронті. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Військовий з Балтського району Одещини самовільно залишив свою частину. На нього відкрили кримінальне провадження, але чоловік виявив бажання продовжити службу, що і пом’якшило вирок суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з  Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Артилерист з Оленівки на Одещині пішов у СЗЧ ще кілька років тому. Однак нещодавно його зупинили правоохоронці та відкрили кримінальне провадження. Чоловік пояснив неявку в частину сімейними обставинами та додав, що готовий продовжити службу у лавах ЗСУ.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення частини). Однак суд врахував пом’якшуючі обставини та замість позбавлення волі строком 1 рік призначив йому покарання у вигляді службового обмеження на той же термін. Крім того, з нього відрахують в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зарубав бабусю. А також про хлопця, який не з'явився до ТЦК.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси СЗЧ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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