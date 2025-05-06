Військового на Одещині судили за СЗЧ — фігурант повернувся до лав ЗСУ

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Військовий з Балтського району Одещини самовільно залишив свою частину. На нього відкрили кримінальне провадження, але чоловік виявив бажання продовжити службу, що і пом’якшило вирок суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Артилерист з Оленівки на Одещині пішов у СЗЧ ще кілька років тому. Однак нещодавно його зупинили правоохоронці та відкрили кримінальне провадження. Чоловік пояснив неявку в частину сімейними обставинами та додав, що готовий продовжити службу у лавах ЗСУ.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення частини). Однак суд врахував пом’якшуючі обставини та замість позбавлення волі строком 1 рік призначив йому покарання у вигляді службового обмеження на той же термін. Крім того, з нього відрахують в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зарубав бабусю. А також про хлопця, який не з'явився до ТЦК.