Военного в Одесской области судили за СОЧ — фигурант вернулся в ряды ВСУ

Военный на фронте. Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Военный из Балтского района Одесской области самовольно оставил свою часть. На него открыли уголовное производство, но мужчина изъявил желание продолжить службу, что и смягчило приговор суда.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Артиллерист из Еленовки в Одесской области ушел в СОЧ еще несколько лет назад. Однако недавно его остановили правоохранители и открыли уголовное производство. Мужчина объяснил неявку в часть семейными обстоятельствами и добавил, что готов продолжить службу в рядах ВСУ.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление части). Однако суд учел смягчающие обстоятельства и вместо лишения свободы сроком 1 год назначил ему наказание в виде служебного ограничения на тот же срок. Кроме того, с него отчислят в доход государства 10% из суммы денежного обеспечения.

Напомним, недавно мы писали о военном, который зарубил бабушку. А также о парне, который не явился в ТЦК.