Одещина опинилася серед лідерів посівної кампанії по Україні — Кіпер

Посівна кампанія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина опинилася серед лідерів посівної кампанії по Україні. Аграрії регіону вже засіяли 92,3 тис. га ярих зернових і зернобобових культур — це один із найвищих показників в країні.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Посівну кампанію 2025 року на Одещині розпочали дещо раніше у зв’язку зі сприятливими погодними умовами. Це дозволило обігнати інші регіони за кількістю оброблених площ. Вибір культур залишається класичним: основний упор роблять на кукурудзу, ячмінь та горох.

Зокрема, в регіоні було засіяно:

гороху — 51,9 тис. га

ячменю — 30,1 тис. га

пшениці — 5,8 тис. га

вівса — 1,3 тис. га

"Наші аграрії щодня доводять, що навіть в умовах повномасштабної війни можуть забезпечувати продовольчу безпеку не тільки України, а й всього світу", — йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Крім того, фермери Одещини долучилися до сівби соняшнику, яка стартувала по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дотації на зрощування бавовни. А також про заявки на розмінування полів від фермерів.