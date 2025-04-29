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Одесские аграрии могут получить дотации на выращивание хлопка

29 апреля 2025 18:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Фермеры Одесской области смогут получить дотацию от государства в размере 10 тыс. грн на гектар
Фермерское угодье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Фермеры Одесской области смогут получить дотацию от государства в размере 10 тыс. грн на гектар. Такой инициативой правительство хочет поддержать аграриев, занимающихся выращиванием хлопка

Об этом сообщает заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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Дотации для фермеров

В 2024 году в Одесской области впервые в Украине запустили пилотный проект по выращиванию хлопчатника — 10 демо-полей в разных громадах, которые уже дают надежду на большой урожай. Депутаты подготовили законодательные инициативы, благодаря которым фермеры смогут получить финансовую помощь.

Что нужно знать аграриям чтобы получить дотацию:

  • Подать заявку на дотацию можно в Государственном аграрном реестре с 10 июня по 10 июля.
  • До 10 августа — проверка заявок областными администрациями.
  • До 15 сентября — выплата средств от Минагрополитики.
  • Получить поддержку могут только официальные сельскохозяйственные товаропроизводители.

Общая сумма будет просчитана по факту подачи заявок.

Хлопок и обороноспособность

В Верховной Раде также отмечают, что хлопок —  составляющая производства пороха, следовательно это необходимо и для безопасности страны. Именно поэтому эту отрасль необходимо развивать и в других областях.

"Выращивание хлопка это не просто поддержка нашей экономики, это также и шаги к усилению обороноспособности страны. Теперь такой господдержкой могут воспользоваться наши фермеры Николаевской, Одесской и Херсонской областей",— пишет заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

Напомним, недавно мы писали о хлопке в Крыму. А также о заявках на разминирование полей от фермеров.

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