Одеські аграрії можуть отримати дотації на вирощування бавовни
Фермери Одещини зможуть отримати дотацію від держави у розмірі 10 тис. грн на гектар. Такою ініціативою уряд хоче підтримати аграріїв, які займаються вирощуванням бавовни.
Про це повідомляє заступник голови Комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.
Дотації для фермерів
На Одещині у 2024 році вперше в Україні запустили пілотний проєкт із вирощування бавовнику — 10 демо-полів у різних громадах, які вже дають надію на великий врожай. Депутати підготували законодавчі ініціативи, завдяки яким фермери зможуть отримати фінансову допомогу.
Що потрібно знати аграріям аби отримати дотацію:
- Подати заявку на дотацію можна в Державному аграрному реєстрі з 10 червня до 10 липня.
- До 10 серпня — перевірка заявок обласними адміністраціями.
- До 15 вересня — виплата коштів від Мінагрополітики.
- Отримати підтримку можуть лише офіційні сільськогосподарські товаровиробники.
Загальна сума буде прорахована по факту подачі заявок.
Бавовна та обороноздатність
У Верховній раді також відмічають, що бавовник — це складова виробництва пороху, отже це необхідно і для безпеки країни. Саме тому цю галузь необхідно розвивати і в інших областях.
"Вирощування бавовни — це не просто підтримка нашої економіки, це також і кроки до посилення обороноздатності країни. Тепер такою держпідтримкою можуть скористатися наші фермери Миколаївської, Одеської та Херсонської областей", — пише заступник голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про бавовну у Криму. А також про заявки на розмінування полів від фермерів.
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