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Одеські аграрії можуть отримати дотації на вирощування бавовни

29 квітня 2025 18:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Фермери Одещини зможуть отримати дотацію від держави у розмірі 10 тис. грн на гектар
Фермерське угіддя. Фото ілюстартивне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Фермери Одещини зможуть отримати дотацію від держави у розмірі 10 тис. грн на гектар. Такою ініціативою уряд хоче підтримати аграріїв, які займаються вирощуванням бавовни.

Про це повідомляє заступник голови Комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

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Дотації для фермерів

На Одещині у 2024 році вперше в Україні запустили пілотний проєкт із вирощування бавовнику — 10 демо-полів у різних громадах, які вже дають надію на великий врожай. Депутати підготували законодавчі ініціативи, завдяки яким фермери зможуть отримати фінансову допомогу.

Що потрібно знати аграріям аби отримати дотацію:

  • Подати заявку на дотацію можна в Державному аграрному реєстрі з 10 червня до 10 липня.
  • До 10 серпня — перевірка заявок обласними адміністраціями.
  • До 15 вересня — виплата коштів від Мінагрополітики.
  • Отримати підтримку можуть лише офіційні сільськогосподарські товаровиробники.

Загальна сума буде прорахована по факту подачі заявок.

Бавовна та обороноздатність

У Верховній раді також відмічають, що бавовник — це складова виробництва пороху, отже це необхідно і для безпеки країни. Саме тому цю галузь необхідно розвивати і в інших областях.

"Вирощування бавовни — це не просто підтримка нашої економіки, це також і кроки до посилення обороноздатності країни. Тепер такою держпідтримкою можуть скористатися наші фермери Миколаївської, Одеської та Херсонської областей", — пише заступник голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бавовну у Криму. А також про заявки на розмінування полів від фермерів.

 

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