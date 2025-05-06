Одесская область оказалась среди лидеров посевной кампании по Украине — Кипер

Посевная кампания. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область оказалась среди лидеров посевной кампании по Украине. Аграрии региона уже засеяли 92,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур — это один из самых высоких показателей в стране.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Посевную кампанию 2025 года в Одесской области начали несколько раньше в связи с благоприятными погодными условиями. Это позволило обогнать другие регионы по количеству обработанных площадей. Выбор культур остается классическим: основной упор делают на кукурузу, ячмень и горох.

В частности, в регионе было засеяно:

гороха — 51,9 тыс. га

ячменя — 30,1 тыс. га

пшеницы — 5,8 тыс. га

овса — 1,3 тыс. га

"Наши аграрии ежедневно доказывают, что даже в условиях полномасштабной войны могут обеспечивать продовольственную безопасность не только Украины, но и всего мира", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Кроме того, фермеры Одесской области присоединились к севу подсолнечника, который стартовал по всей стране.

Напомним, недавно мы писали о дотациях на выращивание хлопка, а также о заявках на разминирование полей от фермеров.