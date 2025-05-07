Повернення героїв ЗСУ з полону на Одещину - обмін військовополоненими

Повернення військових. Фото: Савранська селищна рада

Під час чергового обміну між Україною та РФ з полону повернулися двоє воїнів Збройних сил з Савранської територіальної громади Одещини. Поки героїв очікують курси реабілітації, а згодом вони зможуть повернутися і до рідних сіл.

Про це повідомляє Савранська селищна рада.

Реклама

Читайте також:

Воїн з Йосипівки

Артем Артюх провів у російському полоні більше 3 років. Він доєднався до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення. У рідній Йосипівці його чекають друзі та рідні. Але поки воїна очікує тривалий курс психологічної та фізичної реабілітації після днів, проведених у неволі.

Артем Артюх. Фото: Савранська селищна рада

Артем з побратимами. Фото: Савранська селищна рада

Повернення у Байбузівку

Повернувся і ще один воїн з Савранщини — Віктор Іваншківський з села Байбузівка. Очікування його родини виявилося не марним, адже рідні весь цей час вірили, що герой повернеться.

"Віримо й чекаємо всіх, хто ще залишається в полоні окупантів. Молимося за кожного нашого захисника і захисницю. Вітаємо вдома, хлопці! Нехай тепло рідної землі лікує душу та наповнює серце силою", — йдеться у повідомленні Савранської селищної ради.

Віктор Івашківський. Фото: Савранська селищна рада

Віктор з побратимами. Фото: Савранська селищна рада

Обмін полоненими

Черговий обмін військовополоненими відбувся 6 травня у День піхоти. Росія повернула 205 своїх військових та передала Україні 205 полонених ЗСУ внаслідок переговорного процесу. Серед звільнених воїнів — представники Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. У тому числі — 3 офіцера. Ці люди воювали на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також — захищали Маріуполь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про героя, який пішов у СЗЧ. А також про наступ на південь.