Росія готує десантну операцію на херсонські острови — ЗСУ стримують наступ ворога

Військові РФ. Фото ілюстративне: Київ 24

РФ готує десантну операцію на Херсонщині в рамках масштабного наступу на південь. Для цього ворог утримує напоготові 300 десантних кораблів та постійно штурмує острови Дніпра.

Про це повідомив офіцер водолазного загону "Омега" Нацгвардії Юрій Ткачук в ефірі Ранок.LIVE.

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Ворог постійно намагається висаджувати десант на дніпровські острови, які контролюють Сили оборони України. Мета РФ — контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. З Кінбурнської коси, де фіксується ворожа техніка, окупанти здійснюють обстріли мінометами, дронами, РСЗВ.

"Поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження для їхньої техніки та безпілотників. А також для мінометів. Адже ефективна дія міномета це 5 кілометрів. Тому їм потрібно наближатися до потенційних об'єктів, які вони хочуть знищити", — каже офіцер водолазного загону "Омега" Нацгвардії Юрій Ткачук.

Військові додають, що чим більше островів вдасться захопити супротивнику, тим більше вогневих позицій РФ матиме ближче до наших тилів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія втрачає перевагу у повітрі. А також про фото наслідків вечірньої атаки.