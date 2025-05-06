Россия готовит десантную операцию на херсонские острова — ВСУ сдерживают наступление врага

Военные РФ. Фото иллюстративное: Киев 24

РФ готовит десантную операцию на Херсонщине в рамках масштабного наступления на юг. Для этого враг удерживает наготове 300 десантных кораблей и постоянно штурмует острова Днепра.

Об этом сообщил офицер водолазного отряда "Омега" Нацгвардии Юрий Ткачук в эфире Ранок.LIVE.

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Враг постоянно пытается высаживать десант на днепровские острова, которые контролируют Силы обороны Украины. Цель РФ — контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. С Кинбурнской косы, где фиксируется вражеская техника, оккупанты осуществляют обстрелы минометами, дронами и РСЗО.

"Постепенный захват островов позволяет расширять зону поражения для их техники и беспилотников. А также для минометов. Ведь эффективное действие миномета это 5 километров. Поэтому им нужно приближаться к потенциальным объектам, которые они хотят уничтожить", — говорит офицер водолазного отряда "Омега" Нацгвардии Юрий Ткачук.

Военные добавляют, что чем больше островов удастся захватить противнику, тем больше огневых позиций будет у РФ ближе к нашим тылам.

Напомним, недавно мы писали о том, как Россия теряет преимущество в воздухе. А также о фото последствий вечерней атаки.